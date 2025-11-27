Luis Enrique difende ancora Chevalier sui 3 gol presi. Ma il PSG subisce troppo in Europa

Luis Enrique ha analizzato con attenzione la prestazione dei suoi contro il Tottenham, soffermandosi in particolare su quella di Lucas Chevalier. Pur non brillando e avendo subito 3 reti, il giovane portiere francese ha ricevuto una nuova dose di fiducia da parte del suo allenatore, che ha puntato il dito soprattutto su alcuni errori difensivi collettivi e, in particolare, su una grossa ingenuità di Vitinha.

Scelto in estate come titolare al posto di Donnarumma, Chevalier continua a godere del sostegno incondizionato del tecnico spagnolo. Contro gli Spurs non è riuscito a mettersi realmente in evidenza: due parate, qualche intervento incerto e tre gol subiti firmati da Kolo Muani (doppietta) e Richarlison. Ma per Luis Enrique le responsabilità del portiere sono limitate: "Sul primo gol l’azione è stata straordinaria e abbiamo difeso male: Spence era completamente solo", ha spiegato in conferenza. "Pacho è uscito largo, lasciando troppo spazio centralmente. Abbiamo sofferto e loro hanno costruito una grande manovra". Anche sulle reti successive, il tecnico ha difeso il suo portiere: "Il secondo nasce da palla inattiva. Sul terzo… beh, è praticamente un assist di Vitinha, no?". Chiaro il messaggio: Chevalier non è il principale colpevole.

Il problema, semmai, è strutturale. Con otto gol incassati in cinque partite, il PSG ha la seconda peggior difesa tra le prime dieci della competizione, meglio soltanto del Dortmund. Eppure, grazie ai 19 gol segnati, è attualmente la miglior macchina offensiva d’Europa. Un equilibrio ancora precario, che dovrà essere sistemato nei prossimi incontri contro Athletic, Sporting e Newcastle: tre sfide che offriranno a Chevalier nuove occasioni per smentire i critici e consolidare la fiducia del suo allenatore.