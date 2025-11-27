Prime crepe nella macchina che sembrava perfetta: Bayern troppo fragile contro l'Arsenal

Il Bayern Monaco ha incassato ieri la sua prima sconfitta stagionale, un 3-1 che non provoca allarme ma che obbliga a una riflessione profonda. Contro un Arsenal in formato europeo, la squadra di Vincent Kompany ha scoperto quali sono attualmente i propri limiti: non strutturali, ma competitivi, soprattutto nel confronto con un avversario capace di alzare il livello tecnico e fisico nei momenti chiave.

Rispetto al pesante 4-1 subito l’anno scorso a Barcellona, quando i bavaresi furono letteralmente sopraffatti, lo scenario è diverso. Per mezz’ora il Bayern ha retto, ha trovato persino un magnifico gol corale finalizzato dal 17enne Lennart Karl, la nota migliore della serata. Ma nella ripresa l’Arsenal ha cambiato marcia: pressione feroce, ordine tattico impeccabile, qualità nel palleggio e una gestione degli spazi che raramente si vede in Bundesliga.

Declan Rice ha dominato la zona centrale, i movimenti senza palla dei Gunners hanno messo a nudo le difficoltà dei tedeschi e le palle inattive della squadra di Arteta hanno creato un "caos organizzato" che il Bayern non è riuscito a neutralizzare. E quando l’intensità sale, il confronto individuale pesa: molti interpreti di Kompany hanno mancato l’appuntamento. Neuer ha commesso due errori pesanti, Upamecano è andato vicino all’espulsione, Pavlovic ha sofferto la fisicità inglese, Olise non è mai entrato in partita, mentre Kane è rimasto ingabbiato dalla difesa londinese.

Non è una sconfitta che mette in crisi il progetto, ma cancella - almeno per ora - la narrazione del Bayern come squadra dominante d’Europa. E allo stesso tempo ribadisce un concetto che Arteta e il suo Arsenal hanno reso evidente: il Bayern si può battere.