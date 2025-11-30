Magonza in caduta libera, il Friburgo non perdona: alla festa partecipa anche Grifo
Tutto troppo facile per il Friburgo. La squadra di Schuster batte senza problemi il Magonza ultimo in classifica e fa un bel balzo nella stessa, guadagnando ben quattro posizioni. Finisce 4-0 per i padroni di casa: segnano Kubler, Grifo, Manzambi e Osterhage.
BUNDESLIGA, LA 12ª GIORNATA
Borussia Monchengladbach - Lipsia 0-0
Bayern - St. Pauli 3-1
Werder Brema - Colonia 1-1
Hoffenheim - Augusta 3-0
Union Berlino - Heidenheim 1-2
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1-2
Amburgo - Stoccarda 2-1
Eintracht Francoforte - Wolfsburg 1-1
Friburgo - Magonza 4-0
CLASSIFICA
1. Bayern 34
2. Lipsia 26
3. Borussia Dortmund 25
4. Bayer Leverkusen 23
5. Hoffenheim 23
6. Stoccarda 22
7. Eintracht Francoforte 21
8. Friburgo 16
9. Werder Brema 16
10. Union Berlino 15
11. Colonia 15
12. Borussia Monchengladbach 13
13. Amburgo 12
14. Augusta 10
15. Wolfsburg 9
16. Heidenheim 8
17. St. Pauli 7
18. Magonza 6