Bundesliga, rimonta clamorosa del Borussia Dortmund: sotto 0-2, vince 3-2 in 11 minuti

Il Borussia Dortmund ha messo a segno una clamorosa rimonta contro l'Amburgo alla 27^ giornata di Bundesliga. I gialloneri, dopo un primo tempo flop con due reti subite e il rigore fallito da Nmecha, erano in svantaggio per 0-2 all'intervallo. Nella ripresa invece il BVB ha alzato l'asticella e nell'arco di 11 minuti ha siglato tre gol: doppietta Bensebaini dal dischetto e Guirassy (a quota 13 reti in campionato).

Mentre il Borussia Dortmund consolida così il secondo posto in classifica, il vantaggio dell'Amburgo sulla zona "rossa" della retrocessone rimane di sei punti. Se domani il St. Pauli dovesse vincere contro il Friburgo, il vantaggio si ridurrebbe a quattro lunghezze tuttavia.

Bundesliga, il programma completo

Venerdì 20 marzo

Lipsia - Hoffenheim 5-0

Sabato 21 marzo

Colonia - Borussia Monchengladbach 3-3

Wolfsburg - Werder Brema 0-1

Bayern Monaco - Union Berlino 4-0

Heidenheim - Bayer Leverkusen 3-3

Borussia Dortmund - Amburgo 3-2

Domenica 22 marzo

Magonza - Eintracht

St. Pauli - Friburgo

Augusta - Stoccarda

La classifica di Bundesliga

1. Bayern Monaco 70 (27)

2. Borussia Dortmund 61 (27)

3. Lipsia 50 (27)

4. Stoccarda 50 (26)

5. Hoffenheim 50 (27)

6. Bayer Leverkusen 46 (27)

7. Eintracht Francoforte 38 (26)

8. Friburgo 34 (26)

9. Augusta 31 (26)

10. Union Berlino 31 (27)

11. Amburgo 30 (27)

12. Borussia Mönchengladbach 29 (27)

13. Werder Brema 28 (27)

14. Magonza 27 (26)

15. Colonia 26 (27)

16. St. Pauli 24 (26)

17. Wolfsburg 21 (27)

18. Heidenheim 15 (27)

MARCATORI

31 reti: Kane (Bayern Monaco)

16 reti: Undav (Stoccarda)

15 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco)

13 reti: Guirassy (Borussia Dortmund)

12 reti: Baumgartner (Lipsia)