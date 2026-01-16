Bundesliga, spettacolo nell'anticipo: pazzo 3-3 tra Werder Brema ed Eintracht

Una partita folle, intensa e carica di tensione ha inaugurato il girone di ritorno di Bundesliga: Werder Brema ed Eintracht Francoforte hanno chiuso sul 3-3, al termine di un match che ha offerto gol lampo, proteste sugli spalti e un pareggio arrivato all’ultimo respiro.

L’avvio è stato fulminante: dopo appena 52 secondi il risultato è stato sbloccato da Kalimuendo, segnale evidente di una gara destinata a non concedere pause. Le due squadre hanno giocato a viso aperto: i padroni di casa hanno pareggiato con Njinmah, prima di subire il nuovo vantaggio ospite con Collins. Tra il 78' e l'81' ribaltone firmato Stage e Milosevic, ma il definitivo 3-3 arriva nei minuti di recupero e lo firma Knauff.

LA CLASSIFICA DELLA BUNDESLIGA

Bayern Monaco – 47 punti (17 partite giocate)

Borussia Dortmund – 36 punti (17)

RB Lipsia – 32 punti (16)

Stoccarda – 32 punti (17)

Hoffenheim – 30 punti (16)

Bayer Leverkusen – 29 punti (16)

Eintracht Francoforte – 27 punti (18)

Friburgo – 23 punti (17)

Union Berlino – 23 punti (17)

Borussia M’Gladbach – 19 punti (17)

Wolfsburg – 18 punti (17)

Werder Brema – 18 punti (17)

Colonia – 17 punti (17)

Amburgo – 16 punti (16)

Augusta – 15 punti (17)

Magonza – 12 punti (17)

St.. Pauli – 12 punti (16)

Heidenheim – 12 punti (17)