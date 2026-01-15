Ufficiale Nuovo esterno al Leeds: dal Brighton ecco Buonanotte. Libera Harrison alla Fiorentina?

Un nuovo prestito il trequartista del Brighton Facundo Buonanotte. Il 2004 argentino, dopo la scorsa stagione trascorsa al Leicester e questa prima parte passata - in maniera piuttosto dimenticabile - al Chelsea, è passato ufficialmente al Leeds United in prestito secco per i prossimi 6 mesi. L'arrivo potrebbe liberare Jack Harrison, esterno inglese nel mirino della Fiorentina.

Questa la nota ufficiale:

"Il Leeds United è lieto di annunciare l'arrivo di Facundo Buonanotte in prestito fino al termine della stagione di Premier League 2025/26. I Whites si sono assicurati i servizi del nazionale argentino per il resto della stagione, proveniente dal Brighton & Hove Albion, altra squadra di massima serie.

Dopo aver iniziato la sua carriera nella sua nazione natale con il Rosario Central, dove ha collezionato 32 presenze, i Seagulls si sono mossi rapidamente per portare Buonanotte in Inghilterra poco dopo il suo 18° anno di età. Successivamente ha giocato regolarmente all'AMEX Stadium, disputando 50 partite in tutte le competizioni, prima di partire in prestito per acquisire ulteriore esperienza. La scorsa stagione è passato temporaneamente al Leicester City ed è stato un giocatore di spicco nella squadra in difficoltà dei Foxes, giocando 35 volte in tutte le competizioni, segnando sei volte e fornendo assist in tre occasioni. L'attaccante, che ha ormai più di 125 presenze in prima squadra, è stato in prestito al Chelsea durante la prima metà di questa stagione, giocando otto volte per la squadra di West London. Buonanotte arriva all'Elland Road con l'esperienza maturata in Premier League, UEFA Champions League, Europa League e anche a livello internazionale, dopo aver collezionato due presenze con l'Argentina contro Indonesia ed El Salvador. La sua versatilità in attacco ha permesso al ventunenne mancino di giocare nelle zone centrali dietro l'attaccante, sull'ala destra o sinistra, abbassandosi quando necessario e anche battendo i calci piazzati. Tutti al Leeds United danno il benvenuto a Facundo nel club e non vediamo l'ora di vederlo in azione con la squadra di Daniel Farke".