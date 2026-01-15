Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Nuovo esterno al Leeds: dal Brighton ecco Buonanotte. Libera Harrison alla Fiorentina?

Nuovo esterno al Leeds: dal Brighton ecco Buonanotte. Libera Harrison alla Fiorentina?TUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Niccolò Righi
Oggi alle 17:56Calcio estero
Niccolò Righi

Un nuovo prestito il trequartista del Brighton Facundo Buonanotte. Il 2004 argentino, dopo la scorsa stagione trascorsa al Leicester e questa prima parte passata - in maniera piuttosto dimenticabile - al Chelsea, è passato ufficialmente al Leeds United in prestito secco per i prossimi 6 mesi. L'arrivo potrebbe liberare Jack Harrison, esterno inglese nel mirino della Fiorentina.

Questa la nota ufficiale:
"Il Leeds United è lieto di annunciare l'arrivo di Facundo Buonanotte in prestito fino al termine della stagione di Premier League 2025/26. I Whites si sono assicurati i servizi del nazionale argentino per il resto della stagione, proveniente dal Brighton & Hove Albion, altra squadra di massima serie.

Dopo aver iniziato la sua carriera nella sua nazione natale con il Rosario Central, dove ha collezionato 32 presenze, i Seagulls si sono mossi rapidamente per portare Buonanotte in Inghilterra poco dopo il suo 18° anno di età. Successivamente ha giocato regolarmente all'AMEX Stadium, disputando 50 partite in tutte le competizioni, prima di partire in prestito per acquisire ulteriore esperienza. La scorsa stagione è passato temporaneamente al Leicester City ed è stato un giocatore di spicco nella squadra in difficoltà dei Foxes, giocando 35 volte in tutte le competizioni, segnando sei volte e fornendo assist in tre occasioni. L'attaccante, che ha ormai più di 125 presenze in prima squadra, è stato in prestito al Chelsea durante la prima metà di questa stagione, giocando otto volte per la squadra di West London. Buonanotte arriva all'Elland Road con l'esperienza maturata in Premier League, UEFA Champions League, Europa League e anche a livello internazionale, dopo aver collezionato due presenze con l'Argentina contro Indonesia ed El Salvador. La sua versatilità in attacco ha permesso al ventunenne mancino di giocare nelle zone centrali dietro l'attaccante, sull'ala destra o sinistra, abbassandosi quando necessario e anche battendo i calci piazzati. Tutti al Leeds United danno il benvenuto a Facundo nel club e non vediamo l'ora di vederlo in azione con la squadra di Daniel Farke".

Articoli correlati
Buonanotte verso l'addio al Chelsea, Rosenior: "Cerchiamo la migliore soluzione per... Buonanotte verso l'addio al Chelsea, Rosenior: "Cerchiamo la migliore soluzione per lui"
Chelsea, Maresca ci ripensa: Buonanotte inserito in lista Champions, il motivo Chelsea, Maresca ci ripensa: Buonanotte inserito in lista Champions, il motivo
Chelsea, altro colpo: dal Brighton & Hove Albion presto in prestito Facundo Buonanotte... Chelsea, altro colpo: dal Brighton & Hove Albion presto in prestito Facundo Buonanotte
Altre notizie Calcio estero
Nuovo esterno per il Leeds: dal Brighton ecco Buonanotte. Libera Harrison alla Fiorentina?... UfficialeNuovo esterno per il Leeds: dal Brighton ecco Buonanotte. Libera Harrison alla Fiorentina?
Demirbay saluta l'Eyüpspor ma non la Süper Lig: è un nuovo centrocampista del Kasimpasa... UfficialeDemirbay saluta l'Eyüpspor ma non la Süper Lig: è un nuovo centrocampista del Kasimpasa
Atletico Madrid, continua la 'saga dei Simeone': Giuliano rinnova fino al 2030 UfficialeAtletico Madrid, continua la 'saga dei Simeone': Giuliano rinnova fino al 2030
Heitinga, dopo il disastro all'Ajax torna in sella: è il nuovo assistente di Frank... UfficialeHeitinga, dopo il disastro all'Ajax torna in sella: è il nuovo assistente di Frank al Tottenham
Ramos torna di nuovo a Siviglia, ma da proprietario: trattative avanzate per l'acquisizione... Ramos torna di nuovo a Siviglia, ma da proprietario: trattative avanzate per l'acquisizione
Il Marocco vola in finale di Coppa d'Africa, il CT Regragui nella storia della competizione... Il Marocco vola in finale di Coppa d'Africa, il CT Regragui nella storia della competizione
Rinforzo di spessore per l'Auxerre: dal Bournemouth ecco Faivre in prestito secco... UfficialeRinforzo di spessore per l'Auxerre: dal Bournemouth ecco Faivre in prestito secco
Cori razzisti e buccia di banana lanciata contro Vinicius, arriva la condanna della... Cori razzisti e buccia di banana lanciata contro Vinicius, arriva la condanna della Liga
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 C'è ancora il mercato degli svincolati: da Insigne a Bonaventura, non mancano i nomi pesanti
3 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juve vuole subito Mingueza, ma da Vigo avvisano: "Il Celta preferisce perderlo a 0 a giugno"
Immagine top news n.1 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Immagine top news n.2 Milan, allarme rientrato per Fullkrug: il tedesco stringe i denti, è convocato già per stasera
Immagine top news n.3 Chi è Jean-Philippe Mateta, il bomber sbocciato tardi a cui la Juve pensa per il dopo-Vlahovic
Immagine top news n.4 Bologna, ecco il difensore per Italiano: visite mediche in corso per Helland. I dettagli
Immagine top news n.5 Da Rudi Voller a Robinio Vaz: tutti gli affari (compreso un grande flop) tra Roma e OM
Immagine top news n.6 Pisa scatenato, Joao Pedro firma fino al 2027. Ci siamo anche per Loyola: i dettagli
Immagine top news n.7 Dumfries out, l'Inter non temporeggia: ritorno di fiamma per Perisic, la sua posizione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma e Juve, lecito pensare allo Scudetto? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Belghali in tribuna in Verona-Bologna: il motivo è un infortunio, le sue condizioni
Immagine news Serie A n.2 Nottingham Forest su Frattesi, l'Inter chiede di inserire nell'operazione Ndoye
Immagine news Serie A n.3 La Roma ha valutato anche l'intervento chirurgico per Dovbyk: le novità sul suo infortunio
Immagine news Serie A n.4 Italiano tiene fede alla promessa: Dominguez titolare nel Bologna nonostante il mercato
Immagine news Serie A n.5 Pisa scatenato sul mercato: occhi sull'argentino Taborda del Panathinaikos
Immagine news Serie A n.6 Verona-Bologna, le formazioni ufficiali: c'è Orsolini, Giovane in panchina, Belghali in tribuna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.2 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Immagine news Serie B n.3 Pescara, arriva in prova l'attaccante Augustin. Ha giocato nel PSG con Verratti
Immagine news Serie B n.4 Spezia, pronta l'offensiva per Leone della Juve Stabia. Si attende il via libera dagli USA
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Abate: "A Bari servirà la spavalderia giusta per fare punti in trasferta"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Non ho fatto richieste sul mercato. Avellino? Sfida molto difficile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia Montecelio, Avella ha firmato fino al 2027: il comunicato dei laziali
Immagine news Serie C n.2 Il Trento saluta Cappelletti. Passa a titolo definitivo al Vicenza: contratto semestrale
Immagine news Serie C n.3 L'Union Brescia si rinforza ancora a centrocampo. Dalla Giana arriva Lamesta: firma biennale
Immagine news Serie C n.4 Casertana, è addio con Capasso. Il fantasista risolve il proprio contratto
Immagine news Serie C n.5 Lecco, ci siamo per Duca della Juve Stabia: il centrocampista è alle firme
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, date e orari delle semifinali di ritorno: in campo il 28 gennaio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.2 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)