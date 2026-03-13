Da Tudor al Chelsea e non solo: solo una squadra di Premier ha vinto in Europa agli ottavi

Ci si voglia credere o meno, sono giorni duri non solo per il calcio italiano. Anche l'Inghilterra sta vivendo giorni bui, almeno per quanto riguarda le competizioni europee, visti i risultati della settimana in occasione dell'andata degli ottavi di Champions, Europa e Conference League. Con un occhio attento, infatti, si può notare come diverse formazioni di Premier League - solitamente quotate come favorite sulla carta in quasi ogni match - siano rimaste a bocca asciutta, altre con le ossa rotte per il largo passivo subito. Mentre alcune si sono lasciate rimontare sul più bello oppure hanno strappato un pari a stento.

Brividi in Champions League. Il Liverpool è caduto nuovamente a Istanbul - seppur 1-0 - nel faccia a faccia contro il Galatasaray, gol di Lemina su assist dell'ex Napoli Osimhen. Il Tottenham di Igor Tudor e del clamoroso caso Kinsky, sommerso di gol (5-2) dall'Atletico Madrid al netto di errori fatali e individuali che hanno contribuito alla figuraccia al Metropolitano. Infine il Chelsea, rilevato di recente da Liam Rosenior, finito nell'occhio del ciclone Paris Saint-Germain (5-2) e dovendo fare i conti con uno scatenato Khvicha Kvaratskhelia. Morale? Cinque reti raccolte dalla rete, 2-5 risultato finale al Parco dei Principi.

Beffe o delusioni in Europa. Spazio anche ai rimpianti, perché con un Bayer Leverkusen lontano anni luce dai migliori anni vissuti nell'era Xabi Alonso invece l'Arsenal capolista di Premier League ha agguantato solamente per il rotto della cuffia l'1-1 con un rigore di Havertz. Il Newcastle si è lasciato riprendere sul più bello dal Barcellona con un penalty all'ultimo secondo di Lamine Yamal. Mentre il Crystal Palace in Conference League non è andato oltre lo 0-0 con il modesto AEK Larnaca. E il Nottingham Forest? Piegato 1-0 dal Midtjylland, seconda forza della Serie A danese, in Europa League.

L'eccezione. Resta solo l'Aston Villa di Unai Emery a tenere alto il prestigio del calcio inglese, superando il Lilla di misura (1-0) grazie alla firma di Watkins all'ora di gioco. Così da potersi giocare tutto in casa nel ritorno degli ottavi di Europa League. Ma se questo fosse solamente il preludio di uno sport che ormai non lascia più spazio alle certezze, ma concede possibilità a chi se la gioca con più garra ed emozione?