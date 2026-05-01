Ufficiale Canales lascia il Messico dopo 3 anni. Può chiudere il cerchio tornando al Rac. Santander

La storia di Sergio Canales con il Monterrey è arrivata alla fine. Dopo quasi tre stagioni, il club ha annunciato la separazione dal centrocampista spagnolo, che lascia a parametro zero al termine del contratto, senza attivare l’opzione di rinnovo. Nel comunicato ufficiale, la società ha voluto sottolineare soprattutto il lato umano del suo passaggio: "La tua qualità ti ha fatto brillare in campo, ma ciò che ci ha segnato davvero è il legame costruito con la nostra gente. Ti auguriamo il meglio, Monterrey sarà sempre casa tua".

Arrivato nell’Apertura 2023, Canales è stato uno dei giocatori più influenti della squadra, con 118 presenze, 45 gol e 22 assist. Numeri importanti, anche se non hanno portato alla conquista di trofei durante la sua esperienza in Messico. La sua ultima fase in maglia Rayados è stata però segnata dagli infortuni e dall’assenza: non ha disputato le ultime partite di Liga MX e ha vissuto il finale di stagione ai margini, incluso il match contro il Puebla, in cui è rimasto in panchina.

Nei giorni scorsi è stato comunque presente allo stadio per registrare il video di addio, mentre non è previsto il suo rientro al centro sportivo con il resto della squadra. Sul futuro, prende sempre più quota l’ipotesi di un ritorno in Spagna, al Racing Santander, club in cui aveva iniziato la sua carriera. Una scelta che chiuderebbe idealmente un cerchio, in un momento in cui il Racing è anche protagonista nella corsa alla promozione.