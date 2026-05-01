Il giovanissimo Endrick diventerà padre: "Spero che mio figlio faccia il medico o l'avvocato"

In un’intervista rilasciata al The Guardian, Endrick ha parlato di un tema molto personale: la futura paternità e il tipo di vita che desidera per suo figlio. Il talento brasiliano, legato al Real Madrid ma in prestito all’Olympique Lione, ha raccontato senza filtri una riflessione che va oltre il calcio.

Il giocatore, 19 anni, ha spiegato di non voler che il proprio figlio segua le sue orme nel mondo del calcio professionistico. "Spero che diventi una persona straordinaria, un essere umano felice. E che mi veda fuori dal campo come una persona normale, non come Endrick il calciatore", ha dichiarato. Poi ha aggiunto un concetto ancora più netto: "Il calcio non è un mondo facile. È un ambiente molto duro. Spero che possa fare l’avvocato, il medico o qualcos’altro e vivere una vita tranquilla".

Parole che arrivano mentre il brasiliano sta vivendo anche un momento importante sul campo, con l’obiettivo di conquistare un posto nella Coppa del Mondo 2026. Il giovane attaccante sta attraversando una fase di crescita importante: 7 gol e 7 assist in 18 partite con il club francese, numeri che lo stanno avvicinando alla convocazione con la nazionale brasiliana: "Devo esserci, è la mia priorità. Prima del titolo, devo fare bene il mio lavoro. Sono concentrato su questo finale di stagione" ha spiegato.