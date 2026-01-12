Cancelo ha superato le visite mediche con il Barcellona: domani la firma sul contratto
Joao Cancelo è ufficialmente pronto a iniziare la sua seconda avventura con la maglia del Barcellona, come rivela oggi El Chiringuito. Il laterale portoghese ha superato con successo le visite mediche sostenute nelle scorse ore, confermando la sua perfetta integrità fisica.
L'ultimo atto formale è previsto per domani, quando il calciatore si recherà negli uffici del club blaugrana per apporre la firma sul contratto. Flick ottiene così il rinforzo d'esperienza tanto atteso per la corsia destra.
