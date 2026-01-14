Carabao Cup, colpo Arsenal nella semifinale d'andata: 3-2 in casa del Chelsea
Il Chelsea di Liam Rosenior cade in casa nella semifinale d'andata di Carabao Cup contro l'Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners si sono imposti 2-3 a Stamford Bridge, con il match di ritorno che si giocherà all'Emirates il prossimo 3 febbraio.
L'Arsenal si è portata in vantaggio con White al 7' nel corso del primo tempo. Nella ripresa raddoppio di Gyokeres al 49'. Garnacho ha accorciato le distanze per i Blues al 57', poi Zubimendi al 71' ha siglato il momentaneo 1-3. Ancora Garnacho ha riacceso le speranze del Chelsea all'83', ma non è bastato.
Il programma completo di Carabao Cup.
Semifinali d'andata
Newcastle-Manchester City 0-2
Chelsea-Arsenal 2-3
Semifinali di ritorno
3 febbraio
Ore 21 Arsenal-Chelsea
4 febbraio
Ore 21 Manchester City-Newcastle
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.