Carabao Cup, colpo Arsenal nella semifinale d'andata: 3-2 in casa del Chelsea

Il Chelsea di Liam Rosenior cade in casa nella semifinale d'andata di Carabao Cup contro l'Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners si sono imposti 2-3 a Stamford Bridge, con il match di ritorno che si giocherà all'Emirates il prossimo 3 febbraio.

L'Arsenal si è portata in vantaggio con White al 7' nel corso del primo tempo. Nella ripresa raddoppio di Gyokeres al 49'. Garnacho ha accorciato le distanze per i Blues al 57', poi Zubimendi al 71' ha siglato il momentaneo 1-3. Ancora Garnacho ha riacceso le speranze del Chelsea all'83', ma non è bastato.

Il programma completo di Carabao Cup.

Semifinali d'andata

Newcastle-Manchester City 0-2

Chelsea-Arsenal 2-3

Semifinali di ritorno

3 febbraio

Ore 21 Arsenal-Chelsea

4 febbraio

Ore 21 Manchester City-Newcastle