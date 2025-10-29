Carabao Cup, il Newcastle vuole il bis. Tonali: "Questo trofeo significa molto"

Le big della Premier League sono in campo per la Carabao Cup. Campione in carica nel torneo è il Newcastle di Sandro Tonali, con l'ex centrocampista rossonero titolare in mediana nella sfida che i Magpies stanno affrontando in questo momento contro il Tottenham.

Parlando a Sky Sports nel prepartita il giocatore italiano ha spiegato quanto significhi la Carabao Cup per la sua squadra: "Penso molto perché sapete, la scorsa stagione, ogni partita della scorsa stagione in questa coppa, abbiamo giocato per vincere di nuovo, abbiamo giocato per vincere ogni partita. E stasera sappiamo che è una partita molto dura perché giochiamo contro una squadra molto forte che gioca un ottimo calcio. Ma siamo pronti per ogni partita, per ogni squadra, e stasera siamo pronti".

Questo il programma di Carabao Cup

Martedì 28 ottobre

Grimsby - Brentford 0-5

Wycombe - Fulham 5-6 d.c.r.

Wrexham - Cardiff 1-2