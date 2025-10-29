Carabao Cup, il Newcastle vuole il bis. Tonali: "Questo trofeo significa molto"
Le big della Premier League sono in campo per la Carabao Cup. Campione in carica nel torneo è il Newcastle di Sandro Tonali, con l'ex centrocampista rossonero titolare in mediana nella sfida che i Magpies stanno affrontando in questo momento contro il Tottenham.
Parlando a Sky Sports nel prepartita il giocatore italiano ha spiegato quanto significhi la Carabao Cup per la sua squadra: "Penso molto perché sapete, la scorsa stagione, ogni partita della scorsa stagione in questa coppa, abbiamo giocato per vincere di nuovo, abbiamo giocato per vincere ogni partita. E stasera sappiamo che è una partita molto dura perché giochiamo contro una squadra molto forte che gioca un ottimo calcio. Ma siamo pronti per ogni partita, per ogni squadra, e stasera siamo pronti".
Questo il programma di Carabao Cup
Martedì 28 ottobre
Grimsby - Brentford 0-5
Wycombe - Fulham 5-6 d.c.r.
Wrexham - Cardiff 1-2
Mercoledì 29 ottobre
Arsenal - Brighton ore 20:45
Liverpool - Crystal Palace ore 20:45
Swansea - Manchester City ore 20:45
Wolverhampton - Chelsea ore 20:45
Newcastle - Tottenham ore 21:00