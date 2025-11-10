Casado titolare ma dà forfait pochi minuti prima, Giraldez: "Perché non conta come cambio?"

Marc Casadó non è riuscito a scendere in campo nonostante fosse inserito nell’undici titolare per la sfida del Balaídos contro il Celta Vigo, vinta 4-2 dal Barcellona. Secondo quanto riportato da AS, il giovane della cantera ha avvertito un fastidio all’adduttore durante il riscaldamento, costringendo l’allenatore Hansi Flick a modificare l’assetto della squadra, sostituendolo con Dani Olmo.

Il problema muscolare, seppur apparentemente lieve, sarà valutato con esami medici già programmati per oggi. La speranza dello staff tecnico è che l’infortunio non abbia conseguenze rilevanti, e che il centrocampista possa recuperare durante le due settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, prima della ripresa della Liga. La situazione diventa ancor più delicata se si considera l’assenza di Pedri, che ha lasciato il reparto centrale blaugrana notevolmente indebolito. Ogni defezione in mediana, dunque, rappresenta un problema serio per Flick, chiamato a trovare soluzioni per mantenere l’equilibrio tattico della squadra.

Il cambio improvviso di formazione ha colto di sorpresa il tecnico dei galiziani Claudio Giraldez, che ha mosso una critica che farà discutere: "Penso che le regole non siano del tutto corrette: scendi in campo aspettandoti di affrontare undici giocatori e all'improvviso ce n'è uno diverso che cambia le cose in modo considerevole. Ovviamente non l'hanno fatto con cattive intenzioni, ma è strano che non conti come una sostituzione. Tutto questo ovviamente ribadendo che il Barça ha meritato".