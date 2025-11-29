Caso Kouao a Metz? L'allenatore: "L'ho lasciato fuori perché nell'ultima gara non ero soddisfatto"

Dopo la sconfitta interna del Metz contro il Rennes (0-1), che ha aperto la 14ª giornata di Ligue 1, Stéphane Le Mignan ha voluto placare le polemiche nate attorno a Koffi Kouao. Il terzino ivoriano, scontento per la mancata titolarità, aveva infatti rifiutato di prendere parte al riscaldamento pre-partita e si è reso protagonista di un gesto eclatante: si è seduto su un pallone a osservare i compagni svolgere gli esercizi.

Il tecnico dei granata ha minimizzato l’episodio, spiegando le ragioni della scelta e ribadendo la piena fiducia nel giocatore: "Ho deciso di lasciarlo fuori perché ha disputato tutte le partite da inizio stagione con buone prestazioni. La settimana scorsa, però, ero un po’ meno soddisfatto. In base al nostro piano gara, pensavo non fosse l’opzione migliore né in fase difensiva né in quella offensiva", ha dichiarato a Ligue 1+.

Il giocatore ha appreso la decisione dell'allenatore a pochi minuti dal fischio d'inizio e non l'ha presa benissimo. Le Mignan ha insistito sul fatto che non esista alcuna frattura interna: "Non c’è nessun problema con Koffi. È deluso, ovviamente, perché ha sempre giocato. Ma ripartirà, non ho dubbi".