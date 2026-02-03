Copa del Rey, Barça ai quarti col brivido: l'Albacete si arrende 2-1, segna Araujo

Dopo l’incredibile eliminazione del Real Madrid agli ottavi, l’Albacete ha sfiorato un nuovo colpaccio nei quarti di finale di Copa del Rey, questa volta contro il Barcellona. La favola della formazione di Segunda División si è interrotta: al termine di una gara combattuta e intensa, i blaugrana si sono imposti 2-1, non senza qualche brivido finale.

L’approccio dell’Albacete è stato ancora una volta coraggioso. La squadra ha tenuto testa al Barça per oltre mezz’ora, giocando con aggressività e ritmo, senza complessi di inferiorità. L’equilibrio si è spezzato solo nel finale del primo tempo, quando è emersa la qualità dei singoli catalani. Al 39’, Lamine Yamal, servito da De Jong, ha trovato l’angolo lontano con una conclusione precisa, portando avanti i suoi.

Nella ripresa il Barcellona ha aumentato il controllo del match, creando diverse occasioni. Marcus Rashford è andato vicino al raddoppio nei primi minuti del secondo tempo, ma il 2-0 è arrivato poco dopo, al 56’, con Ronald Araújo, abile a svettare di testa su calcio d’angolo battuto proprio dall’attaccante inglese. Un gol che sa di liberazione per il centrale uruguaiano, dopo i noti problemi di salute mentale che lo avevano tenuto lontano dai campi per qualche settimana.

L'Albacete, però, non ha mai smesso di crederci. Jefté, decisivo contro il Real Madrid, ha avuto almeno due buone opportunità per riaprire la partita, senza però trovare la giusta precisione. Dall’altra parte, il Barça ha continuato a sprecare, trascinato da un ispiratissimo Yamal, autore di diverse giocate illuminanti. Nel finale, la paura ha attraversato il fronte catalano: all’87’ Javi Moreno ha accorciato le distanze, regalando speranza ai padroni di casa e qualche minuto di sofferenza al Barcellona. Gli uomini di Flick hanno però resistito fino al fischio finale.