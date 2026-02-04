Ufficiale Brahimi lascia il Santos e torna in Portogallo: l'algerino ha firmato con l'Estrela Amadora

L’Estrela Amadora ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Billal Brahimi, 25 anni, che si unisce alla squadra portoghese fino al termine della stagione. L’attaccante franco-algerino arriva dal Santos, in Brasile, e porta con sé esperienza internazionale e tecnica sopraffina, con l’obiettivo di dare nuova vivacità al reparto offensivo.

La carriera di Brahimi è iniziata nel Cergy Pontoise, prima di trasferirsi proprio in Portogallo al Leixões, dove ha iniziato a farsi notare. Nel 2017 il salto in Inghilterra al Middlesbrough, con il debutto tra i professionisti nel 2018, seguito dal ritorno in Francia al Reims. Successivamente, ha vestito le maglie di Le Mans, Angers e soprattutto del Nizza, club con cui ha trovato continuità e notorietà, conquistando anche la prima convocazione nella Nazionale algerina, collezionando quattro presenze.

Negli ultimi anni Brahimi ha vissuto esperienze in prestito al Brest e in Belgio al St. Truiden, accumulando minuti e maturando sul piano tecnico e tattico. Ora, dopo la parentesi sudamericana, punta a rilanciarsi.