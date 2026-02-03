De Zerbi respira, il Marsiglia ai quarti di Coupe de France: facile 3-0 al Rennes

Serata speciale al Vélodrome per Roberto De Zerbi, diventato l’allenatore con più panchine dell’Olympique Marsiglia nell’era Longoria. Un traguardo importante, arrivato però in un momento tutt’altro che sereno. Dopo il fallimento in Champions League e il recente passo falso in campionato contro il Paris FC, con due punti gettati alle ortiche nei minuti finali, l’OM era chiamato a una risposta immediata negli ottavi di Coppa di Francia, competizione improvvisamente più accessibile dopo l’eliminazione del PSG. La risposta è arrivata con un netto 3-0 rifilato al Rennes.

De Zerbi ha scelto un undici offensivo e aggressivo, e l’approccio dei suoi è stato immediato. Il pressing alto ha prodotto effetti già al 2’: errore clamoroso di Quentin Merlin in area, palla recuperata da Timothy Weah e assist perfetto per Amine Gouiri, che ha firmato l’1-0 a porta vuota. Un gol che ha liberato la squadra dalla tensione; il Rennes di Habib Beye è apparso fragile e poco incisivo, incapace di sfruttare il momento favorevole dopo un intervento durissimo di Nwaneri su Kamara, sanzionato solo con il giallo senza l'intervento del VAR. Un episodio che ha fatto infuriare la panchina bretone e ha pesato sull’inerzia del match.

Nella ripresa, i marsigliesi hanno chiuso subito i conti: dopo appena trenta secondi, Mason Greenwood ha approfittato di un’altra disattenzione difensiva per raddoppiare. Il Rennes non ha mai reagito e l’OM ha dilagato nel finale con Aubameyang, ancora su assist di Greenwood, per il definitivo 3-0. Un successo netto che porta il Marsiglia ai quarti insieme al Reims, che ha battuto il Le Mans con lo stesso punteggio.