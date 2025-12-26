Caso Negreira, il Real Madrid non scherza: pronta una richiesta di risarcimento milionaria

Il Real Madrid non intende fermarsi alla sola procedura giudiziaria nel caso Negreira. Secondo le informazioni del quotidiano spagnolo AS, il club di Florentino Perez starebbe seriamente considerando di richiedere un risarcimento di diversi milioni di euro nell’ambito del caso sopracitato: i vertici delle merengues ritengono di aver subito un danno sportivo e istituzionale a seguito dei pagamenti effettuati dal Barcellona a società collegate all’ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri, José María Enríquez Negreira.

Sempre secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli, il Real Madrid avrebbe recentemente intensificato la sua azione giudiziaria richiedendo, entro un termine di 10 giorni, audizioni e procedure di due diligence, con più di 600 documenti contabili. L’obiettivo del club madrileno è tracciare i flussi finanziari del Barcellona tra il 2010 e il 2021, nonché i budget precedenti che evidenziavano pagamenti a diverse società coinvolte nel caso. A livello interno, l’idea di una richiesta di risarcimento per "danni e pregiudizi" starebbe acquisendo sempre più peso. Il Real Madrid ha già ottenuto l’estensione dell’istruttoria fino al 1° marzo, e il presidente Florentino Perez ha recentemente ribadito la sua volontà di andare "fino in fondo".

Davanti alla corte, il numero uno del Barcellona Joan Laporta ha fornito la sua versione dei fatti: "Il dipartimento sportivo riceveva queste analisi. Il figlio di Negreira preparava i rapporti. Era un meccanismo precedente alla nostra presidenza; lo abbiamo ereditato. Sono stato informato che esisteva questo servizio di consulenza tecnica arbitrale e abbiamo deciso di continuare a pagare perché ritenevamo tale servizio utile per il dipartimento sportivo. Qui si è detto che sono stati pagati 7,3 milioni di euro in 18 anni. Mettiamo le cose nel contesto. Non credo sia così costoso per questi servizi, che sono importanti e utili per il dipartimento sportivo". E a riguardo, il presidente blaugrana ha assicurato dell'esistenza di un complotto mediatico e giuridico ai danni del club catalano: "È chiaro che si tratta di una campagna orchestrata per cercare di danneggiare la reputazione del Barça. Non riusciranno a infangare quest'epoca del Barça, che è diventata un punto di riferimento globale per come vinceva e per come giocava".