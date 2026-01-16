Caso Oliveira: distrugge una panchina del Dragão e dopo la denuncia del Porto, arrivano le scuse
Gonçalo Oliveira, difensore classe 2006 del Benfica, ma più spesso impegnato con la seconda squadra della formazione di Josè Mourinho, ha scelto i social network per rispondere alla denuncia presentata dal Porto al Consiglio di Disciplina della Federazione portoghese (FPF). Il giovane difensore centrale delle Aquile è finito nell'occhio del ciclone per aver danneggiato tre sedute della panchina dello stadio Dragão durante l'ultimo match di Coppa di Portogallo.
"Mi rammarico per l'atto irriflessivo che mi ha portato a danneggiare la panchina durante il "Clássico" contro il Porto. Non mi riconosco in questo tipo di comportamento, né sono questi i valori che mi vengono trasmessi dal Benfica" ha scritto il giocatore in un post su Instagram.
L'episodio non è sfuggito alle telecamere di sorveglianza posizionate di fronte alla zona riservata alla squadra ospite: le immagini hanno immortalato Oliveira mentre causava danni agli stalli, ritrovati poi con i rivestimenti tagliati. Un comportamento che ha spinto i "Dragões" a procedere immediatamente per vie legali attraverso un esposto disciplinare contro il calciatore.
