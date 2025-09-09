Ufficiale Cassano a Lugano. Addio a Chicago dopo un anno per il trequartista: i dettagli

Il trasferimento era stato anticipato nelle scorse ore, nel frattempo è diventato anche ufficiale. Nella giornata di ieri il Lugano ha completato il tesseramento di Claudio Cassano (22 anni), fantasista scuola Roma che arriva in Svizzera dagli statunitensi del Chicago Fire, in prestito con diritto di riscatto.

Si legge nel comunicato ufficiale del Lugano: "Il FC Lugano è lieto di annunciare l’ingaggio dell’italiano Claudio Cassano, classe 2003, in arrivo in prestito dal Chicago Fire FC fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisto.

Nato a Trani, Cassano cresce dal 2018 al 2023 nel settore giovanile della Roma, con cui conquista anche una Coppa Italia Primavera. Nell’estate 2023 approda al Cittadella, dove disputa due stagioni in Serie B italiana collezionando oltre 40 presenze tra i professionisti. Nel febbraio 2025 viene acquisito dal Chicago Fire. Nei mesi successivi milita nella formazione di sviluppo del club, impegnata nella MLS Next Pro, il campionato professionistico statunitense pensato per favorire la crescita dei giovani talenti, dove totalizza 20 presenze, con 10 gol e 10 assist. Vanta inoltre 3 presenze e 1 gol con la Nazionale italiana U20.

Trequartista o esterno d’attacco, Cassano è un profilo tecnico e rapido, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Le sue caratteristiche lo rendono un innesto prezioso e di prospettiva all’interno del progetto tecnico bianconero.

Sebastian Pelzer, Chief Sports Officer: «Claudio è un calciatore giovane ma già con esperienze di calcio di professionistico in Italia e all’estero. È dotato di velocità e qualità nell’uno contro uno e può ricoprire più ruoli in fase offensiva. Siamo convinti che a Lugano potrà crescere ulteriormente e dare un contributo importante alla squadra».

Il FC Lugano porge il più cordiale benvenuto a Claudio e gli augura il meglio in maglia bianconera".