Che storia Manolo Gonzalez: nel 2017 guidava i bus, ora è 5° in Liga con l'Espanyol

© foto di José Maria Diaz Acosta
Daniele Najjar
Oggi alle 19:41Calcio estero
Daniele Najjar

L'Espanyol è attualmente quinto nella Liga spagnola, a soli 4 punti dall'Atletico Madrid, ma con una partita in meno rispetto ai rivali. Un piazzamento che a fine stagione potrebbe anche significare Champions League, qualora il ranking Uefa premiasse gli iberici per un posto in più nella competizione europea.

Non tutti sanno che a guidare il club di Barcellona c'è un tecnico, Manolo Gonzalez, che fino al 2017 di professione faceva l'autista degli autobus, mestiere che ha portato avanti per 10 anni. A causa di un problema al ginocchio infatti Gonzalez ha dovuto ritirarsi prematuramente dal calcio quando giocava nel club della Montañesa, così dovette reinventarsi.

Ha preso la patente dei bus ed ha scelto di guidare, mantenendosi così il secondo lavoro in panchina, come allenatore. Nel 2017 poi ha deciso di smettere con quel lavoro per dedicarsi completamente all'allenamento, la sua vera passione. "È un privilegio vivere di ciò che ti piace, anche se quando ho iniziato non pensavo di arrivare fin qui", ha riconosciuto nel 2018 in una conferenza stampa, da tecnico dell'Eibar. E chissà se si aspettava di guidare un club che ora si candida ad essere la sorpresa assoluta della Liga spagnola, dopo essere subentrato nel 2024 a Luis Miguel Ramis.

CLASSIFICA
1. Barcellona 40
3. Real Madrid 36
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31
5. Espanyol 27*
6. Betis 24*
7. Athletic Bilbao 23
8. Getafe 20*
9. Elche 19*
10. Celta Vigo 19*
11. Alavés 18*
12. Rayo Vallecano 17*
13. Siviglia 17*
14. Real Sociedad 16*
15. Osasuna 15*
16. Valencia 15*
17. Maiorca 14*
18. Girona 12*
19. Oviedo 10*
20. Levante 9*

* una partita in meno

