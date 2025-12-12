Chelsea, avvio di dicembre complicato. Maresca: "Novembre non sia un caso isolato"

Dopo essere stato nominato Premier League Manager of the Month per il mese di novembre, Enzo Maresca ha parlato della difficile partenza di dicembre del Chelsea, sottolineando che queste prime settimane non definiranno la stagione dei Blues.

Lo scorso mese la squadra londinese è stata quasi impeccabile: dieci punti su dodici disponibili, con un solo pareggio in casa dell’Arsenal, ottenuto in dieci uomini, a "sporcare" la media. Una gestione premiata con il riconoscimento individuale per i risultati e le prestazioni della squadra. Dicembre, però, è iniziato con due sconfitte in trasferta contro Leeds e Atalanta, intervallate dal pareggio contro il Bournemouth. Alla vigilia della sfida contro l’Everton, Maresca ha spiegato come questo piccolo calo non pregiudichi il cammino stagionale: "Novembre è stato fantastico e abbiamo fatto le cose giuste. Dicembre non è iniziato come volevamo, ma è solo una settimana di differenza. Nove giorni non cambiano la nostra stagione. Sono tranquillo, alla fine saremo dove dobbiamo essere".

Il tecnico ha ammesso che le ultime tre partite hanno evidenziato alcuni limiti da correggere: "Contro il Bournemouth abbiamo pareggiato, Leeds è stata una brutta giornata, con l’Atalanta stavamo vincendo ma abbiamo subito un gol in una situazione difensiva discutibile. Sono cose su cui dobbiamo lavorare". Maresca ha concluso con un messaggio chiaro: "Non si può mantenere lo stesso livello per tutta la stagione, ma possiamo imparare dagli errori e prepararci meglio per il futuro".