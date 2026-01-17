Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chelsea-Brentford, le formazioni ufficiali: debutto in Premier per Rosenior, Kayode dal 1'

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:41Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Tra le partite in programma nel pomeriggio e valide per la 22^ giornata di Premier League figura anche Chelsea-Brentford. Si tratta del debutto in Premier con i Blues per il nuovo tecnico Rosenior, che ha preso il posto dell'esonerato Maresca. Joao Pedro riferimento avanzato con alle spalle Neto, Palmer e Garnacho. Dall'altra parte, sulla destra in difesa ecco l'ex Fiorentina Kayode. Di seguito le formazioni ufficiali:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro. All. Rosenior

Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, Ajer, Henry; Janelt, Yarmoliuk; Damsgaard, Jensen, Schade; Igor Thiago. All. Amdrews

