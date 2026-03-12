Ufficiale
Svezia, arriva il rinnovo per Potter: il ct firma fino al 2030. A fine mese il playoff
Fiducia a Graham Potter. La Federazione svedese ha infatti annunciato in questi minuti il rinnovo di contratto del proprio commissario tecnico. Il mister infatti ha firmato fino al 2030, come riportano i canali ufficiali del massimo organo calcistico svedese. L’impatto con la nuova Nazionale non è stato per niente positivo. Dopo l’arrivo il 20 ottobre sono infatti arrivati una sconfitta per 4-1 contro la Svizzera e un pareggio per 1-1 contro la Slovenia.
La Nazionale svedese dovrà giocarsi ancora le sue carte per arrivare al Mondiale di USA, Canada e Messico. Fra due settimane infatti ci sarà la sfida nella semifinale playoff contro l’Ucraina. In caso di passaggio del turno ci sarà la finale fra la vincente fra Polonia e Albania.
Editoriale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
