Atletico Madrid, sguardo in Premier League: piace l'esterno del City Jeremy Doku

Ancora incerto il futuro di Jeremy Doku. L’esterno del Manchester City valuta in vista della prossima stagione. Eppure nell’annata in corso, il belga ha sempre trovato spazio, specialmente nella prima parte. Guardiola lo ha infatti impiegato in 33 occasioni fra le varie competizioni e lui l’ha ripagato con ottime prestazione ma soprattutto con tre reti e ben 12 assist. Un infortunio però lo ha costretto ai box nell’ultimo periodo con il ragazzo che ha giocato 13 minuti nell’ultimo match di Premier contro il Newcastle.

Per quanto riguarda invece il prossimo campionato, dicevamo, regna ancora un po' di incertezza con il ragazzo che starebbe valutando il da farsi. Non è escluso che qualche squadra possa anche farsi avanti nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta TeamTalk, l'Atletico Madrid starebbe monitorando la situazione.