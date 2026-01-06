Chelsea, le prime parole del nuovo tecnico Rosenior: "Il mio compito è proteggere questa identità"

Liam Rosenior ha affidato al sito ufficiale del Chelsea le sue prime parole da allenatore dei blues:



"Sono estremamente onorato e onorato di essere stato nominato allenatore del Chelsea Football Club. Questo è un club con uno spirito unico e una gloriosa storia di trofei vinti".

"Il mio compito è proteggere questa identità e creare una squadra che rifletta questi valori in ogni partita che giochiamo, continuando a vincere trofei. Essere investito di questo ruolo significa tutto per me e voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato per l'opportunità e la fiducia che hanno riposto in questo incarico. Darò tutto per portare il successo che questo club merita".

"Credo profondamente nel lavoro di squadra, nell'unità, nella solidarietà e nel lavorare gli uni per gli altri, e questi valori saranno al centro di tutto ciò che faremo. Saranno il fondamento del nostro successo.

"Sono entusiasta di lavorare con questo gruppo di giocatori e staff estremamente talentuosi, di costruire forti legami dentro e fuori dal campo e di creare un ambiente in cui tutti si sentano uniti e spinti dallo stesso obiettivo.

"C'è una vera fame di vittoria e darò tutto, ogni singolo giorno, per aiutare questa squadra a competere e vincere ai massimi livelli, per far sì che tutti siano uniti e orgogliosi di far parte del Chelsea Football Club.

"Voglio che i nostri tifosi siano orgogliosi di ciò che siamo e di ciò che rappresentiamo in ogni singola partita che giochiamo. Sono l'anima di questo enorme, storico e grandioso club calcistico".

"Non vedo l'ora di incontrarvi tutti. Non vedo l'ora di iniziare."