Chelsea, Cole Palmer non ancora al top. Maresca: "Sta meglio, giovedì ha finito l'allenamento..."

Il vento e l'umore possono cambiare rapidamente. Meno di due settimane fa, il Chelsea veniva elogiato come candidato alla Champions League e alla Premier League dopo le prestazioni stellari contro il Barcellona e la capolista Arsenal, in questo caso giocando per più di metà partita in 10 contro 11. Tre gare dopo, però, tornano a emergere dubbi su Enzo Maresca e sulla sua gestione di una rosa giovane come quella dei Blues.

Il tecnico italiano è apparso quasi imbarazzato nel farsi fotografare accanto al premio di allenatore del mese di Premier League del mese di novembre, ricevuto prima della conferenza stampa. Ma non è preoccupato per il recente calo di risultati: "Non cambieremo la nostra stagione perché non abbiamo ottenuto i punti che ci aspettavamo. Sono completamente tranquillo", ha dichiarato prima della sfida contro l'Everton. L'avversario però potrebbe aiutare, perché i Toffees non hanno vinto nessuna delle ultime 30 partite di Premier League a Stamford Bridge.

Per rimanere attaccato al treno delle prime della classe e non essere risucchiato nel vortice delle squadre in lotta per un posto in Europa, dovrà puntare al bottino massimo nella gara odierna (ore 16). Intanto, tornato a giocare due partite di fila per poi tirare il fiato contro l'Atalanta in Champions League (ko 2-1), c'è curiosità attorno alla forma di Cole Palmer dopo il lungo infortunio all'inguine che si è lasciato alle spalle. "Sì, sta bene", ha garantito Maresca. "Sta meglio. Al momento è disponibile. Giovedì ha concluso l’allenamento con sensazioni contrastanti. Ma nel complesso sta bene".