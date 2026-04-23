Rosenior esonerato, Nasri: "Lo Strasburgo bene nelle Coppe, lui è durato 104 giorni"

Il Chelsea ha deciso di esonerare ieri Liam Rosenior dopo meno di quattro mesi dal suo arrivo, a seguito di una serie negativa di cinque sconfitte consecutive senza gol in campionato. Una decisione che conferma l'instabilità sulla panchina dei Blues.

Il tema è stato commentato anche da Samir Nasri in diretta su Canal+, con parole piuttosto dure ma anche significative nei confronti della gestione del tecnico inglese. "Se ne pentirà. In questo momento il suo ex club potrebbe giocare una finale di Coppa di Francia (lo Strasburgo ha poi perso la semifinale col Nizza, ndr) o arrivare fino in fondo in Europa, mentre lui è durato 104 giorni al Chelsea", ha dichiarato con ironia.

Nasri ha poi provato a leggere anche gli aspetti tecnici del lavoro di Rosenior, sottolineando come alcune idee iniziali fossero interessanti: "All’inizio aveva buone intuizioni, come avanzare Enzo Fernández di qualche metro, l’utilizzo di Reece James in mezzo al campo e la titolarità di Malo Gusto. Funzionava abbastanza bene". Secondo l’ex centrocampista, la crisi del Chelsea sarebbe però coincisa con il ritorno di Cole Palmer, evidenziando come la squadra abbia perso equilibrio proprio nella fase in cui ci si aspettava un salto di qualità. E a farne le spese è stato l'allenatore.