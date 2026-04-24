Mbappé si ferma a 10' dalla fine: nuovo problema fisico o semplice precauzione?

Il Real Madrid continua a fare i conti con gli infortuni. Questa volta l’allarme è scattato a La Cartuja, dove a fermarsi è stato Kylian Mbappé, costretto a lasciare il campo all’80' dopo aver accusato un fastidio durante un’azione di gioco.

L’attaccante francese ha immediatamente rallentato, ha mostrato segni di disagio e ha chiesto il cambio alla panchina senza nemmeno tentare di restare in campo. Ha lasciato il terreno di gioco camminando autonomamente, ma con un’espressione tutt’altro che serena. Prima di uscire ha comunque rivolto un gesto di saluto ai tifosi, alzando il pollice. .

L’episodio preoccupa inevitabilmente l’ambiente madridista, soprattutto perché arriva in un momento cruciale della stagione e con il Mondiale ormai alle porte; la situazione di Mbappé si inserisce in un quadro già complicato per il Real Madrid, che nelle ultime settimane ha perso diversi elementi importanti. Nell’ultima settimana si erano fermati Éder Militão e Arda Güler, che hanno chiuso anzitempo la loro stagione.