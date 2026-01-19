Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ciubotaru nel mirino di club italiani, spagnoli e olandesi: servono i 450mila della clausola

Ciubotaru nel mirino di club italiani, spagnoli e olandesi: servono i 450mila della clausola
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Simone Lorini
Oggi alle 18:36Calcio estero
Simone Lorini

Cresce l'interesse intorno a Kevin Ciubotaru, classe 2004, nazionale rumeno Under 21 che ha già esordito anche nella Nazionale maggiore. Da mesi è alla ricerca di un club che creda in un progetto solido per il terzino sinistro dell’Hermannstadt.

Il giocatore ha diverse pretendenti all’estero, in particolare in Olanda, Belgio, Spagna e Italia e la sua clausola rescissoria è fissata a 450mila euro. Ad oggi, alcuno club del nostro campionato hanno provato ad acquistarlo offrendo una cifra inferiore alla clausola, ma l’assalto è stato respinto. Diversa la situazione in Olanda e Belgio, dove i club interessati potrebbero chiudere l’operazione entro la fine del mercato, pagando l’intero importo della clausola e assicurandosi così uno dei migliori giovani laterali emergenti in circolazione. Sittard, Heerenveen e Go Ahead Eagles sono i club più avanti, mentre in Spagna Valladolid e Celta Vigo sono le più attive.

