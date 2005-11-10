Manchester United, offerta una borsa di studio a JJ Gabriel. Ma i buoi sembrano già scappati
Simone Lorini
Secondo quanto riportato da The Guardian, il Manchester United ha formalizzato un'offerta di borsa di studio per il giovane JJ Gabriel, pur temendo in modo concreto di perdere il talento sedicenne per appena 350.000 sterline. Già nel corso del mese scorso, il giocatore aveva chiesto al club di rescindere il proprio tesseramento per poter lasciare Carrington con effetto immediato, ricevendo tuttavia il secco rifiuto della dirigenza dei Red Devils.
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La società di Old Trafford ha infatti deciso di bloccare un eventuale trasferimento del ragazzo a una rivale di Premier League in vista della prossima finestra di gennaio 2027, blindandolo appunto con una borsa di studio. In questo modo, un'eventuale cessione sul mercato domestico imporrebbe un accordo diretto tra i club, garantendo allo United un indennizzo milionario.
Tuttavia, lo scenario internazionale rischia di beffare il club inglese: Gabriel preferirebbe infatti un trasferimento in Europa — un'operazione fattibile già a gennaio ma decisamente meno redditizia per le casse dei Red Devils, con Barcellona e Real Madrid attualmente in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.