Il grande ritorno di Julian Alvarez: "Chiedo scusa ai tifosi dell'Atleti per le parole dell'estate"

Julián Álvarez si è finalmente sbloccato ritrovando la via del gol, realizzando due reti nel giro di una settimana: una fondamentale per strappare il pareggio contro lo Stoccarda e l'altra per decidere una gara ostica contro il Deportivo. Niente sa rendere felice un attaccante quanto i gol, ma per arrivare a questa ritrovata serenità molto è cambiato negli ultimi quattro mesi sul rettangolo verde.

Alvarez ritrovato, ora deve guidare l'Atletico come chiesto da Simeone

Il 2026 dell'attaccante ha vissuto una metamorfosi radicale. Si è passati da quel Julián apatico e triste visto contro il Villarreal, sceso in campo con il mercato aperto e un atteggiamento quasi indolente, a un giocatore ritrovato, capace di mandare in tilt la retroguardia del Depor con i suoi movimenti continui sulla trequarti e una condizione fisica in evidente crescita.

Nominato MVP e autore del gol vittoria grazie a un assist illuminante di Grimaldo, Álvarez ha colto l'occasione per scusarsi pubblicamente ai microfoni di Movistar per le polemiche dello scorso 22 giugno: "Volevo chiedere scusa alla nostra gente per le mie parole durante il Mondiale. Ho sbagliato tempi e modi, capisco la rabbia dei tifosi. Ringrazio i compagni e i sostenitori che mi hanno sempre supportato; ora devo solo continuare a lavorare per dare il massimo".