Troppo cocente la delusione estiva, Julian Alavarez lascia il suo storico agente Hidalgo

Julián Alvarez, attaccante dell'Atlético Madrid, ha interrotto la propria collaborazione professionale con lo storico agente Fernando Hidalgo. Secondo quanto riportato dal giornalista Rubén Uría, l'attaccante della Nazionale argentina ha maturato questa decisione dopo essere rimasto fortemente deluso dalla gestione del proprio futuro e delle trattative durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, quando ha rotto con l'Atletico Madrid salvo poi essere costretto a rimanere biancorosso e ricucire con l'ambiente dopo il mancato trasferimento.

Adesso caccia ad un nuovo rappresentante

Si chiude così il rapporto con Hidalgo, che lo aveva assistito finora anche nella sua esperienza al club spagnolo. Álvarez è ora in procinto di affidarsi a un nuovo procuratore, anche se al momento non è stato ancora reso noto chi prenderà il posto del suo ormai ex rappresentante. Facile immagine che sarà qualcuno molto vicino al Barcellona...