Julian Alvarez può lasciare l'Atletico già a gennaio: l'Arsenal torna alla carica
Daniel Uccellieri
L'Arsenal torna a sperare nel colpo Julian Alvarez. L'attaccante argentino, già seguito con grande attenzione dai Gunners durante l'ultima sessione estiva di calciomercato, sarebbe sempre più intenzionato a lasciare l'Atletico Madrid. Una situazione che potrebbe offrire al club londinese una nuova opportunità per assicurarsi il classe 2000, considerato un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo di Mikel Arteta.
In estate, tuttavia, la trattativa non aveva trovato terreno fertile. La priorità dell'ex Manchester City era infatti il Barcellona, destinazione che aveva di fatto escluso le altre possibilità. Adesso, però, lo scenario potrebbe essere cambiato.
Julian Alvarez apre all'Arsenal: possibile assalto a gennaio
Secondo quanto riportato da TEAMtalk, Alvarez sarebbe determinato a lasciare l'Atletico Madrid già durante il mercato di gennaio. La novità più importante riguarda proprio la sua posizione nei confronti dell'Arsenal: rispetto a qualche mese fa, l'argentino sarebbe maggiormente disposto a prendere in considerazione un trasferimento all'Emirates Stadium.
I Gunners, dal canto loro, non avrebbero mai smesso di apprezzare le qualità dell'attaccante e potrebbero quindi tornare concretamente alla carica qualora si presentassero le condizioni giuste per avviare una trattativa.
Arsenal, Alvarez può diventare il rinforzo ideale per Arteta
Nonostante un avvio di stagione convincente, l'Arsenal continua a valutare possibili innesti per aumentare la qualità del proprio attacco. Il ritorno alla piena condizione fisica di Kai Havertz ha rappresentato un elemento positivo per Arteta, ma l'arrivo di Alvarez garantirebbe ulteriori soluzioni offensive.
L'argentino potrebbe inoltre rappresentare un salto di qualità rispetto a Viktor Gyokeres, che in questa prima parte di stagione ha perso posizioni nelle gerarchie dell'allenatore spagnolo. Il futuro dell'attaccante svedese sarebbe già circondato da alcune incertezze. Uno scenario che potrebbe spingere ulteriormente l'Arsenal a valutare l'investimento su Alvarez, soprattutto qualora il giocatore confermasse la volontà di lasciare Madrid nella prossima finestra di mercato.