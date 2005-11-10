Atletico Madrid, Julian Alvarez cambia agenti dopo il mancato addio: in pole c'è Pastore

Cambiamenti in vista nell'entourage di Julián Alvarez. Secondo quanto riportato da AS, l'attaccante dell'Atletico Madrid è senza agente da alcune settimane e starebbe valutando la separazione da Fernando Hidalgo, che ne ha gestito la carriera per quasi un decennio. A occuparsi della scelta del nuovo rappresentante è soprattutto Gustavo Alvarez, padre del giocatore. In pole ci sarebbe un'agenzia argentina appartenente all'ex calciatore Javier Pastore: le trattative sarebbero già in fase avanzata e mancherebbe soltanto l'accordo definitivo.

Il cambio dopo un'estate complicata con l'Atletico Madrid

La possibile svolta arriva dopo mesi particolarmente agitati sul fronte mercato. Il futuro di Alvarez è rimasto a lungo incerto, con anche il Barcellona interessato al giocatore, prima della permanenza al Metropolitano. A fine agosto l'amministratore delegato Miguel Ángel Gil Marín aveva comunque escluso responsabilità dirette dell'argentino: "Sta davvero male. Ci sono state persone che hanno cercato di ingannarlo e confonderlo, e me ne rammarico profondamente. Lo conosco, lavoriamo con lui da molto tempo, è una brava persona, una persona fantastica che è completamente confusa e sta attraversando un momento difficile a livello personale e professionale".

Alvarez ha un contratto fino al 2030

Un eventuale addio o ridimensionamento del ruolo di Hidalgo potrebbe contribuire anche a ricucire i rapporti con l'Atletico Madrid. Alvarez è legato ai Colchoneros fino al 2030 e, dopo un avvio di stagione complicato, deve ritrovare continuità e serenità. Per il momento, però, il "Ragno" resta concentrato sull'Argentina e sulla partita d'addio alla Nazionale di Lionel Messi contro il Benin. Al rientro a Madrid, previsto per la fine della settimana, dovrebbe invece occuparsi direttamente della scelta del nuovo agente, ormai vicina alla definizione.