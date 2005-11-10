Haaland promette: "Domenica i tifosi si divertiranno. Godiamoci il viaggio e sorridiamo"

Il caos City si porta appresso strascichi pesanti sul morale della squadra: una commissione indipendente ha riconosciuto il club colpevole su 114 dei 115 capi d'accusa finanziaria contestati. In questi giorni Maresca si sarebbe rivolto ai giocatori al loro ritorno agli impegni nazionali, dopo che la notizia delle sentenze era trapelata mentre la maggior parte della squadra era impegnata con le rispettive nazionali. Durante questo incontro cruciale, sembra che l'allenatore del City abbia chiesto ai suoi giocatori di non lasciare che la crisi che ha travolto il club influenzi il loro atteggiamento e la loro concentrazione in vista della ripresa del campionato di Premier League questo fine settimana.

Intervistato da Sky Sports alla vigilia della trasferta di domenica a Liverpool, l'attaccante Erling Haaland ha ribadito il pensiero del proprio allenatore, dichiarando: "Tengo tantissimo a questo posto. Ho trascorso qui i miei primi quattro anni ed è un luogo speciale per tutti noi. Tengo molto al City e ai tifosi: io stesso sono un tifoso e mi sento uno di loro. Domenica i tifosi si divertiranno, ma dobbiamo rimanere uniti. Dobbiamo sostenerci a vicenda e restare positivi. Qualsiasi cosa accada nella vita, bisogna sempre sorridere: rimanere positivi, guardare avanti, provare a vincere le partite e godersi il momento. Dobbiamo stare insieme e trasmetterci affetto reciproco. Godiamoci il viaggio e sorridiamo".