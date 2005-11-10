Come tornerà il City dopo la sentenza? Maresca assicura: "Siamo tutti tranquilli e concentrati"

Enzo Maresca prova a isolare il Manchester City dai fattori esterni e tiene alta la concentrazione in vista del ritorno in campo in Premier League. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, i Citizens sono attesi domenica alle 16:30 dalla delicata trasferta di Anfield contro il Liverpool. Tre giorni più tardi, poi, sarà già tempo di Champions League, con il Paris Saint-Germain sulla strada della squadra inglese.

Maresca glissa sulle polemiche attorno al City

Maresca, intervenuto ai microfoni del club inglese, non ha ignorato le polemiche che circondano il club, ma ha invitato tutti a concentrarsi esclusivamente su ciò che può essere realmente determinato sul terreno di gioco: "Personalmente sono molto tranquillo. Il club è stato molto chiaro e abbiamo piena fiducia. Comprendiamo le polemiche, ma per noi la priorità è ciò che possiamo controllare. E noi possiamo controllare solo l’aspetto calcistico". Un messaggio condiviso anche dallo spogliatoio. "La sensazione è fantastica. I giocatori sono entusiasti per le prossime due partite, soprattutto perché in questo momento siamo in testa alla classifica", ha aggiunto il manager italiano.

Testa ad Anfield

Il tecnico si è detto convinto che il gruppo non sarà influenzato dai fattori extra campo: "Conoscono il loro mestiere e sanno che il rumore c’è, ma non se ne curano troppo. Sono concentrati solo su come possiamo affrontare il Liverpool e su come, insieme ai tifosi, possiamo provare a vincere ad Anfield".