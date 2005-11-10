Toni Kroos torna nel calcio? Il tedesco valuta la possibilità di diventare allenatore
Niccolò Righi
Dopo due anni dal ritiro dal calcio giocato, Toni Kroos sta iniziando a prendere in considerazione la possibilità di intraprendere la carriera da allenatore. L’ex centrocampista tedesco, che ha chiuso la propria esperienza da calciatore al termine della stagione 2023-24, continua a essere coinvolto nel mondo del calcio attraverso l’accademia fondata a Boadilla, ma guarda ora anche alla possibilità di costruire un futuro in panchina, riporta il portale spagnolo Diario AS.
Kroos ha già informato la Federazione
Kroos ha già informato la Federazione calcistica spagnola del proprio interesse a partecipare al corso per allenatori riservato agli ex calciatori professionisti, previsto per la stagione 2027-28. Si tratta di un percorso specifico destinato a professionisti con almeno sette anni di esperienza nel calcio d’élite, pensato per consentire un accesso più rapido alla formazione necessaria per ottenere l’abilitazione. Il corso prevede un numero limitato di partecipanti: la UEFA mette a disposizione soltanto 20 posti per ogni stagione.
Dalla licenza alla panchina
Il superamento del corso permetterebbe a Kroos di ottenere la licenza A, requisito che consente di allenare squadre a diversi livelli. Al momento, invece, la qualifica in suo possesso gli permette di ricoprire il ruolo di viceallenatore, ma non quello di tecnico principale in Prima o Seconda Divisione.