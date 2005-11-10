Cristiano Ronaldo gate, interviene anche la mamma: "È stato uno shock, ho anche pianto"

In Portogallo continua a tenere banco la rottura tra Cristiano Ronaldo e il CT della Nazionale Jorge Jesus. Dopo aver lasciato il ritiro del Portogallo e aver fornito la propria versione dei fatti, nelle ultime ore è intervenuta anche sua madre di CR7, Dolores Aveiro. La 41enne ha raccontato all'emittente portoghese TV 7 Dias il proprio stato d’animo dopo quanto accaduto: “Sono triste, è normale. È stato uno shock”. Dolores ha quindi sottolineato come il figlio avrebbe meritato, a suo giudizio, un trattamento diverso al momento dell’addio: “Mio figlio avrebbe potuto uscire dalla porta principale e invece è uscito dalla porta secondaria”.

Anche la madre di Ronaldo contro il trattamento di Jorge Jesus

“È sempre stato l’eroe del Portogallo. Non lo stanno apprezzando come dovrebbero”, ha continuato la donna, riferendosi alla situazione che ha coinvolto il figlio. Una vicenda che ha generato diverse reazioni e che ha portato Ronaldo a lasciare il ritiro della Nazionale. Dolores ha infine ammesso di aver vissuto con particolare trasporto le ultime ore: “Ammetto che un po’ ho pianto ma so che Dio si prenderà cura di tutto”.