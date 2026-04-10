Col Bologna non ha brillato, in stagione sì: Aston Villa, Rogers sul taccuino di tutte le big

Il mercato internazionale torna a muoversi attorno a uno dei profili più brillanti della Premier League. Morgan Rogers è finito nel mirino di diversi top club europei, pronti a darsi battaglia per assicurarsi il talento dell’Aston Villa. Che ieri sera contro il Bologna non ha brillato (ha confezionato una prestazione sufficiente), ma nel corso di questa stagione sì, eccome.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Arsenal, Manchester United, Chelsea e Paris Saint-Germain hanno riacceso l’interesse per il centrocampista offensivo classe 2002. Numeri alla mano, Rogers si è imposto come uno dei giocatori più decisivi dell’ultimo periodo: 24 gol e 23 assist dall’inizio della scorsa stagione.

Prestazioni che lo hanno proiettato anche nell’orbita della Nazionale inglese, con la concreta possibilità di essere convocato per il prossimo Mondiale. Un’ascesa che non è passata inosservata, soprattutto considerando che già la scorsa estate Arsenal e Chelsea avevano provato a sondare il terreno.

L’Aston Villa, però, ha blindato il giocatore con un rinnovo fino al 2031, senza inserire clausole rescissorie. Una scelta che lascia al club il pieno controllo sulla trattativa e che alza inevitabilmente il prezzo.

La richiesta, infatti, è altissima: circa 100 milioni di sterline bonus inclusi. Una cifra che non spaventa le big interessate, ma che rende chiaro un concetto: per strappare Rogers servirà un investimento da fuoriclasse.