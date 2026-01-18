Colpo Ajax, dall'Arsenal arriva Zinchenko: interrotto il prestito al Nottingham Forest

Amsterdam si prepara ad accogliere un rinforzo di spessore per la seconda parte dell’annata. L’Ajax è infatti molto vicino a chiudere l’operazione che porterà Oleksandr Zinchenko in Eredivisie con la formula del prestito fino al termine della stagione. Il nazionale ucraino, il cui cartellino è di proprietà dell’Arsenal, è pronto a interrompere anzitempo l’esperienza al Nottingham Forest, dove fin qui ha trovato poco spazio: appena dieci presenze complessive in stagione, numeri lontani dalle aspettative iniziali. Una situazione che ha spinto il classe 1996 a valutare con attenzione nuove opportunità per rilanciarsi.

Secondo TalkSport, l’accordo tra i club è ormai in dirittura d’arrivo. Zinchenko dovrebbe volare nelle prossime ore ad Amsterdam per sostenere le visite mediche e formalizzare il trasferimento. L’Ajax, dal canto suo, si farà carico dell’ingaggio del giocatore fino a giugno, assicurandosi così un profilo di grande esperienza internazionale per il rush finale.

Per i lancieri si tratta di un innesto importante, utile ad alzare il livello qualitativo della rosa e a portare leadership in uno spogliatoio giovane. Per Zinchenko, invece, l’occasione giusta per tornare protagonista dopo mesi con poco spazio.