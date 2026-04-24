Calcio nigeriano in lutto: Michael Eneramo muore durante una partita amatoriale

Il calcio africano è in lutto. Michael Eneramo è morto all’età di 40 anni a seguito di un arresto cardiaco avvenuto mentre partecipava a una partita amatoriale a Kaduna, in Nigeria. La notizia è stata confermata dalla Federcalcio nigeriana, che ha espresso profondo cordoglio per la perdita dell’ex attaccante delle Super Eagles. Ritiratosi dal calcio professionistico nel 2018, Eneramo aveva avuto una carriera ricca di successi soprattutto tra Tunisia e Turchia, dove si era affermato come uno degli attaccanti più prolifici della sua generazione. Il suo nome è legato in particolare all’Espérance de Tunisi, con cui ha vinto numerosi titoli nazionali, imponendosi come protagonista assoluto dell’attacco e contribuendo a diverse stagioni vincenti del club.

Nel corso della sua carriera aveva vestito anche la maglia dell’USM Alger, con cui aveva conquistato il campionato algerino, prima di trasferirsi in Turchia, dove ha giocato tra le altre con il Beşiktaş, lasciando un buon ricordo per il suo senso del gol e la capacità di incidere nelle partite decisive. Con la nazionale nigeriana aveva collezionato 10 presenze tra il 2009 e il 2010, segnando 3 reti. Tra le sue apparizioni internazionali figura anche la presenza in un’amichevole contro la Francia a Saint-Étienne nel 2009.

Dopo il ritiro, Eneramo si era dedicato alla formazione dei giovani, lavorando in un centro di sviluppo calcistico nel suo Paese. La sua scomparsa lascia un vuoto nel calcio nigeriano e in tutte le realtà dove aveva lasciato il segno come attaccante e come uomo.