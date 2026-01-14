Copa del Rey, Atletico e Athletic avanti a fatica contro squadre di Segunda. Lisci beffato
Si sono disputate stasera le prime tre sfide degli ottavi di finale della Copa del Rey. Protagoniste quattro squadra de LaLiga, con un solo confronto diretto, quello tra la Real Sociedad e l'Osasuna. A San Sebastian beffa atroce per la squadra di Lisci: avanti 2-0 al termine della prima frazione, si fa raggiungere sul 2-2 al 92' e poi cede ai calci di rigore.
Passaggi del turno più sofferti del previsto per Atletico Madrid (1-0 al Riazor di La Coruna, decide Griezmann) e soprattutto per l'Athletic Bilbao, che rischia grosso contro il Cultural Leonesa: primo tempo scoppiettante, chiuso sul 3-3, ripresa più "sobria" anche se caratterizzata dall'espulsione di Paredes. In 10, la squadra di Valverde rischia grosso nei supplementari, quando viene annullata una rete dei padroni di casa, e poi piazza la zampata vincente con Gomez, che trasforma il terzo penalty della serata.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.