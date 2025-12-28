Arsenal sempre 1°, Arteta contento a metà: "Dominanti ma risultato poco ampio"

Mikel Arteta si gode il successo per 2-1 contro il Brighton all’Emirates Stadium, ma non nasconde un pizzico di rammarico. L’Arsenal ha portato a casa tre punti fondamentali grazie al gol di Martin Odegaard e all’autorete di Georginio Rutter, confermandosi in vetta nonostante la pressione del Manchester City.

"Una prestazione molto convincente, sia a livello individuale che collettivo. Siamo stati dominanti e pericolosi per tutta la gara, ma il risultato doveva essere molto più ampio". Il tecnico spagnolo ha sottolineato come, a fronte delle numerose occasioni create, il punteggio finale non rispecchi pienamente l’andamento della partita. "In Premier League basta un episodio per cambiare tutto: il loro primo tiro è diventato gol e poi abbiamo dovuto affidarci a un grande intervento di David".

Grande attenzione anche al tema infortuni, che continua a condizionare la stagione dei Gunners. Arteta ha evidenziato la capacità del gruppo di reagire alle difficoltà: "Abbiamo perso Timber ieri, Calafiori nel riscaldamento, e Declan Rice ha dovuto adattarsi in un ruolo non suo. La risposta della squadra è stata straordinaria, questo dimostra quanto i giocatori vogliano davvero vincere". Sul fronte infermeria, qualche segnale positivo arriva dal recupero anticipato di Gabriel Martinelli: "È una stagione durissima, giochiamo ogni tre giorni, ma stiamo resistendo e dobbiamo continuare così”.

Arteta ha poi parlato della lotta al vertice: "Possiamo controllare solo ciò che facciamo noi. Stiamo facendo tante cose bene, ma dobbiamo migliorare ancora per aumentare il margine di sicurezza".