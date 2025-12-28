Undici vittorie consecutive, l'Aston Villa di Emery vola: "Impatto straordinario dei subentrati"

Non è più una rivelazione ma una solida realtà. Unai Emery applaude la reazione dell’Aston Villa dopo la rimonta vincente per 2-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge, un successo di enorme valore che consente ai Villans di eguagliare il record di 11 vittorie consecutive e di consolidare il terzo posto in Premier League.

Sotto all’intervallo, la squadra di Birmingham ha cambiato passo nella ripresa, mostrando carattere, organizzazione e una mentalità da grande squadra. "Sono molto felice e riconoscente verso i nostri tifosi. Abbiamo bisogno della loro energia e oggi l’hanno trasmessa alla squadra. Giochiamo anche per loro". Il tecnico spagnolo ha riconosciuto le difficoltà del primo tempo: "Abbiamo faticato a trovare ritmo e continuità nel possesso, non riuscivamo ad arrivare con frequenza nella loro area. Però abbiamo difeso molto bene. Abbiamo subito gol su calcio d’angolo e sapevamo che nella ripresa dovevamo cambiare qualcosa, pur mantenendo la stessa struttura".

La svolta è arrivata con l’aumento dell’intensità e l’ingresso di forze fresche dalla panchina. "Abbiamo iniziato a guadagnare fiducia e slancio - ha aggiunto Emery -. La mentalità dei giocatori e la capacità di esprimere le loro qualità sono state fondamentali". Decisivo Ollie Watkins, entrato dalla panchina e autore di una doppietta che ha ribaltato la gara. Un aspetto, quello dei cambi, che Emery considera centrale nel suo progetto: "Abbiamo un piano chiaro e dobbiamo portarlo avanti per 90 minuti. I subentrati hanno avuto un impatto straordinario, è esattamente ciò che vogliamo".