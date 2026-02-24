Marocco, Saiss dice addio alla nazionale. Lo storico capitano rinuncia al Mondiale

Il Marocco perde il suo storico capitano. A 35 anni, Romain Saiss ha annunciato il ritiro dalla nazionale tramite il suo account Instagram, nonostante il Mondiale 2026 alle porte. L’ultima apparizione del difensore è stata nella sfida di apertura della Coppa d’Africa 2025 disputata in casa, quando fu costretto a uscire dal campo in lacrime a causa di un infortunio.

"Oggi chiudo il capitolo più bello della mia carriera da calciatore", ha scritto Saïss. "Indossare i colori del Marocco e diventare capitano resterà il più grande onore della mia vita. Questa maglia va oltre lo sport: è storia di radici, famiglia e cuore", ha aggiunto il giocatore dell’Al-Sadd, che conta 86 presenze con i Lions dell’Atlas.

Saïss ha voluto anche ringraziare tutti coloro che hanno accompagnato il suo percorso: "Ho sempre dato tutto per questo Paese, guidato dall’amore per la nostra nazione e dal rispetto per il suo popolo. Grazie ai miei compagni, diventati una vera famiglia, ai miei cari, ai tifosi e a tutti gli staff che ho incontrato lungo la mia carriera". Con il suo ritiro, il Marocco perde una figura di leadership dentro e fuori dal campo, simbolo di professionalità e dedizione, il cui contributo rimarrà indelebile nella storia recente dei Lions dell’Atlas.