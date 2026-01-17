Coppa d'Africa, Marocco campione dopo 50 anni? Il CT: "Ultimo passo il più difficile"

"Sognavamo di essere qui e ora ci siamo, ma l'ultimo passo sarà il più difficile". La tensione sale in Marocco. Domani sera a Rabat i Leoni dell’Atlante, sostenuti da tutto un popolo per l'edizione di Coppa d'Africa 2025 ospitante proprio in casa, sfideranno il Senegal nella finale del torneo continentale. Hakimi e compagni, che attendono questo titolo da 50 anni, sembrerebbero favoriti sulla carta, ma dovranno diffidare da avversari insidiosi e reduci da 3 finali nelle ultime 4 edizioni della manifestazione sportiva.

Una finale da sogno tra due Paesi molto vicini, ma questa finale potrebbe incrinare i legami tra marocchini e senegalesi? Walid Regragui, CT del Marocco, è intervenuto in conferenza stampa in proposito: "Resteremo fratelli fino all’inizio della partita. Quando l’arbitro fischierà il calcio d’inizio, sarà una partita di calcio e quando fischierà la fine, non ci sarà nulla che potrà rompere i legami che uniscono marocchini e senegalesi", ha assicurato. "Siamo fratelli, eravamo fratelli e resteremo fratelli. È indelebile nella vittoria come nella sconfitta".

Il Marocco potrebbe conquistare, con il trofeo domani, anche la seconda stella. "Se Dio non ci concederà la vittoria, ci congratuleremo con i nostri fratelli, saremo felici per loro", ha dichiarato Regragui. "Avranno messo la seconda stella. Sono convinto che, se fosse il contrario, i senegalesi farebbero lo stesso. Nel frattempo c’è una partita di calcio in cui entrambe le squadre vogliono vincere".

Per il tecnico dei Leoni dell'Atlante, ad ogni modo, non sarà una gara come le altre. "Relazione molto forte con il Senegal", con i ricordi della sua giovinezza nell’Ile-de-France. "Vivevo a Corbeil-Essonnes. I miei vicini, al 4º piano, erano la famiglia Tall. Io vivevo al 3º. Siamo arrabbiati fino al fischio finale. Vogliono che il loro Paese vinca, ma venivano da noi e noi andavamo da loro. Siamo fratelli", fa notare. "In Africa dobbiamo avere questo spirito. C’è una partita, ci si punzecchia, ma alla fine tutti vogliono il bene di ciascuno".