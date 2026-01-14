Coppa d'Africa, Nigeria-Marocco 0-0: servono i supplementari per conoscere l'altra finalista
Servono i tempi supplementari per conoscere la seconda finalista della Coppa d'Africa 2025. Dopo il successo del Senegal sull'Egitto, per 1-0 grazie a Sadio Mané, Nigeria-Marocco è terminata 0-0 nei tempi regolamentari.
Primo tempo di marca marocchina, secondo privo di grandi emozioni. Ora altri 30 minuti, per capire chi raggiungerà il Senegal all'ultimo atto. Sono ancora in campo, dopo essere partiti titolari, sia l'attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman, che il centrocampista della Roma Neil El Aynaoui ed il difensore del Torino, Adam Masina.
Le semifinali di Coppa d'Africa
Senegal-Egitto 1-0
78' Mane (S)
Ore 21:00 Nigeria-Marocco - in corso
La finale per il 3°-4° posto
Sabato 17 gennaio, ore 17:00
La finale
Domenica 18 gennaio, ore 20
