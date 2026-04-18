Cunha, colpo da Champions: l'ex Wolves regala 3 punti al Man United contro il Chelsea
Vittoria importantissima del Manchester United, a Londra contro il Chelsea. Di Cunha la rete decisiva per i Red Devils, grazie alla quale si issano da soli al terzo posto (in attesa del risultato di domani dell'Aston Villa) e fanno un passo importante per il traguardo Champions. Altra serata amara, invece, per i Blues. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma - 33ª GIORNATA
Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham 0-0
Leeds - Wolverhampton 3-0
Newcastle - Bournemouth 1-2
Tottenham - Brighton 2-2
Chelsea - Manchester United 0-1
Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland
Everton - Liverpool
Nottingham Forest - Burnley
Manchester City - Arsenal
Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham
La classifica
1. Arsenal 70
2. Manchester City 64
3. Manchester Utd 58
4. Aston Villa 55
5. Liverpool 52
6. Chelsea 48
7. Brentford 48
8. Bournemouth 48
9. Everton 47
10. Brighton 47
11. Sunderland 46
12. Fulham 45
13. Newcastle 42
14. Crystal Palace 42
15. Leeds 39
16. Nottingham 33
17. West Ham 32
18. Tottenham 31
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17