Cunha, colpo da Champions: l'ex Wolves regala 3 punti al Man United contro il Chelsea

© foto di Federico Titone
Oggi alle 22:56Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Vittoria importantissima del Manchester United, a Londra contro il Chelsea. Di Cunha la rete decisiva per i Red Devils, grazie alla quale si issano da soli al terzo posto (in attesa del risultato di domani dell'Aston Villa) e fanno un passo importante per il traguardo Champions. Altra serata amara, invece, per i Blues. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Il programma - 33ª GIORNATA

Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham 0-0
Leeds - Wolverhampton 3-0
Newcastle - Bournemouth 1-2
Tottenham - Brighton 2-2
Chelsea - Manchester United 0-1

Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland
Everton - Liverpool
Nottingham Forest - Burnley
Manchester City - Arsenal

Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham

La classifica
1. Arsenal 70
2. Manchester City 64
3. Manchester Utd 58
4. Aston Villa 55
5. Liverpool 52
6. Chelsea 48
7. Brentford 48
8. Bournemouth 48
9. Everton 47
10. Brighton 47
11. Sunderland 46
12. Fulham 45
13. Newcastle 42
14. Crystal Palace 42
15. Leeds 39
16. Nottingham 33
17. West Ham 32
18. Tottenham 31
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17

Articoli correlati
Man United a un passo dalla zona Champions, Bruno Fernandes: "Mancano 3 punti" Man United a un passo dalla zona Champions, Bruno Fernandes: "Mancano 3 punti"
Chelsea-Man United, le formazioni ufficiali: Rosenior e Carrick giocano a specchio... Chelsea-Man United, le formazioni ufficiali: Rosenior e Carrick giocano a specchio
Rashford al Barcellona, per ora. Carrick gli lascia una porta aperta per tornare... Rashford al Barcellona, per ora. Carrick gli lascia una porta aperta per tornare allo United
Altre notizie Calcio estero
Man United a un passo dalla zona Champions, Bruno Fernandes: "Mancano 3 punti" Man United a un passo dalla zona Champions, Bruno Fernandes: "Mancano 3 punti"
Ligue 1, pari a reti bianche tra Lille e Nizza. Anche Angers e Le Havre non si superano... Ligue 1, pari a reti bianche tra Lille e Nizza. Anche Angers e Le Havre non si superano
Coppa del Re, si va ai supplementari! Alvarez nel finale riprende la Real Sociedad... Coppa del Re, si va ai supplementari! Alvarez nel finale riprende la Real Sociedad
Cunha, colpo da Champions: l'ex Wolves regala 3 punti al Man United contro il Chelsea... Cunha, colpo da Champions: l'ex Wolves regala 3 punti al Man United contro il Chelsea
MLS, larghe vittorie per Vancouver e Montreal. Folle pari per 3-3 tra Toronto e Austin... MLS, larghe vittorie per Vancouver e Montreal. Folle pari per 3-3 tra Toronto e Austin
Lametentele di Slot post PSG? Moyes: "Ad Anfield sempre decisioni pro Liverpool" Lametentele di Slot post PSG? Moyes: "Ad Anfield sempre decisioni pro Liverpool"
Tottenham, De Zerbi: "Orgoglioso dei miei giocatori, vogliamo rimanere in Premier"... Tottenham, De Zerbi: "Orgoglioso dei miei giocatori, vogliamo rimanere in Premier"
Gol lampo, pari di Lookman e rigore: Real Sociedad avanti 2-1 sull'Atletico all'intervallo... Gol lampo, pari di Lookman e rigore: Real Sociedad avanti 2-1 sull'Atletico all'intervallo
