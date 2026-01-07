Cori omofobi allo stadio, comunicato del Lille: "Contrari ai nostri valori"

Il Lille reagisce agli spiacevoli episodi accaduti nella sfida contro il Rennes, giocata lo scorso fine settimana. Numerose testimonianze sono fiorite sui social network per denunciare i comportamenti inaccettabili riscontrati fra gli spalti della Decathlon-Arena, in occasione della partita.

In particolare si sono uditi cori omofobi, che sono stati ascoltati senza alcuna reazione da parte dei dirigenti del club alla fine della partita. Di fronte alle proteste, il Lille è però uscito dal silenzio.

Questo il comunicato: "Il LOSC condanna con la massima fermezza le parole e i comportamenti inaccettabili tenuti da una piccola parte del pubblico presente durante la partita in casa contro lo Stade Rennais, contrari ai nostri valori di rispetto, inclusione e convivialità. Il club presenta le sue sincere scuse alle persone interessate da queste azioni.

Niente può giustificare gli insulti, le parole discriminatorie e le violazioni del rispetto delle persone. Come facciamo ogni volta, il club collaborerà con le autorità competenti e prenderà le sanzioni necessarie. Continueremo e rafforzeremo le nostre azioni di prevenzione, sensibilizzazione e dialogo con gli attori interessati. Il LOSC ribadisce il suo impegno per un calcio familiare, rispettoso e responsabile. Chiediamo a tutti i nostri tifosi di sostenere il nostro club con passione ed emozione, ma sempre nel rispetto dei valori dello sport":